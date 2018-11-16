Karaman Belediyesi Kışa Hazır

Karaman Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte kullanacağı araç, ekipman ve malzeme konusunda hazırlıklarını tamamladı. Kar ve buzlanmalara karşı tüm önlemlerini alan ekipler, 33 araç, 120 personel, 600 ton kar ve buz önleyici solüsyon ve 150 ton cüruflu tuz stoku ile görevlerinin başında olacak.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, kış mevsimi dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına gereken önlemleri aldıklarını ifade ederek belediyenin kışa hazır olduğunu belirtti. Başkan Çalışkan: "Belediye olarak kış hazırlığını önceden tamamlamıştık. Dün gece yağan karla birlikte ekiplerimiz herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için hemen harekete geçerek yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kış mevsimi boyunca, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 80 kişilik personel; 5 greyder, 10 kar küreme aparatlı kamyon, 6 Solüsyon atma aracı, 3 Solüsyon tankeri, 1 adet hem cüruf atmalı hem küremeli araç, 8 adet kazıcı ve yükleyici kepçe ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüz de 40 kişilik süpürge ekibi ve 1 adet mini yükleyici ile kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görevlerinin başında olacaklar. Belediye sınırları içerisinde 1220 km yol ağı bulunuyor. Kar yağışı ile birlikte tüm ekiplerimiz şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Teknolojik bakımından son derece modern araçlara sahibiz. Bu araçların bazıları hem kar küreme hem de tuzlama işlemini aynı anda yapabiliyor. Buzlanmaya karşı 600 ton kar ve buz önleyici solüsyon ile 150 ton cüruflu tuz stokumuz hazır durumda. Vatandaşlarımızın huzuru için şehrin dört bir yanında ve özellikle ulaşımın yoğun olduğu caddelerde aksaklıkların yaşanmaması adına gerekli koordinasyon sağlanacak" dedi.

Belediye Vatandaşları Dikkatli Olmaları Hususunda Uyardı

Karaman Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte araç sürücülerini ve oluşabilecek soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızı uyardı. Belediyeden yapılan uyarıda; periyodik olarak baca temizliğinin yapılması ve gaz kullanımında havalandırma menfezinin açık olmasına dikkat edilerek kombi ve sobadan çıkan gazların neden olduğu ölümlerin önüne geçilebileceği belirtildi. Vatandaşların yoğun kar yağışlarında daha çok toplu taşıma araçlarını kullanması gerektiği ifade edilen açıklamada, sürücülerin de araç bakımlarını yaparak kış lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği vurgulandı.