Karaman Belediyesi kurban kesim yerleri belirlendi

Karaman Belediyesi, kurban kesim yerlerinin haricinde kesim yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların daha iyi ve sağlıklı koşullarda kurban kesimi yapması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Belediye tarafından 2 yerde satış 8 farklı noktanın da kurban kesim alanı olarak belirlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban satışları Mehmetbey Mahallesi 949. Sokak ile 899. Sokak arası ve Üniversite Mahallesi Yeni Stadyum karşısında yapılacak. Kurban satış noktasında kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrolleri belediye veteriner hekimi tarafından kontrol edilecek. Ayrıca kurban satış ve kesim noktalarında yaşanacak olası trafik yoğunluğunu önlemek için belediye ulaşım hizmetleri müdürlüğü ekiplerince bir dizi tedbirler alındı. Belirlenen kurban kesim yerleri, Başakşehir Mahallesi 2. TOKİ Alışveriş Merkezi yanındaki otopark alanı, Elmaşehir Mahallesi 1. TOKİ Alışveriş Merkezi'nin yanı, Yunuskent Mahallesi İmam-ı Azam Camii yanında araba pazarı kurulan alan, Alişahane Mahallesi Perşembe Pazarı'ndaki balıkçıların olduğu yer, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Pazartesi Pazarı'ndaki balıkçıların olduğu yer, Gevher Hatun Mahallesi 1812. sokakta yer alan Alışveriş Merkezinin yanı, Çeltek Mahallesi Kazalpa Meydanı, Urgan Mahallesi 2260 Sokak No: 5 15 Temmuz Cami Avlusu. Belediye tarafından belirlenen kurban kesim yerleri dışında, park, cadde, sokak, meydan, yol gibi kamuya açık yerlerde kurban kesimi gerçekleştirenler hakkında yasal işlem başlatılacak."

Kaynak: AA