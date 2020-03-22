Karaman Belediyesi parklardaki oturma banklarını kaldırdı

Karaman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, şehirde vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklardaki oturma banklarını kaldırdı.



Yapılan açıklamada, belediyenin salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirler doğrultusunda vatandaşların sık sık kullandıkları oturma banklarını kaldırma kararı aldığı belirtildi.



Açıklamada, "Kent genelinde toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, otogar, caddeler, sokaklar ve kamu binaları gibi vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmasına devam eden ekipler, tüm uyarılara rağmen kullanılan bankları önlem ve tedbir almak amacıyla kısa süreliğine kaldırıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA