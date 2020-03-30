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Karaman Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı

Karaman Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.

30.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:31
Karaman Belediyesi pazarcı esnafına maske dağıttı
Karaman Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına maske dağıttı.

Konuya ilgili yazılı açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "İlimizde hiçbir hemşehrimizin Korona virüs (Covid-19) riski ve korkusu yaşamamaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda zabıta ekiplerimizle birlikte pazarcı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza maskelerini dağıttık. İçinde bulunduğumuz süreçte maske ve eldiven kullanmanın bu virüsten korunmak için çok önemli olduğunu hatırlattık. Denetim ve kontrollerimizi devletimizin yayımladığı genelgeler doğrultusunda yapmaya devam ediyoruz. Gece- gündüz demeden salgına karşı tüm önlem ve tedbirlerimizi almayı sürdüreceğiz" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel
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