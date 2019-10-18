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Karaman Belediyesi yeni engelli araç parkları oluşturuyor

Karaman Belediyesi, "Engelsiz Şehir Karaman" projesi kapsamında şehrin farklı bölgelerine yeni engelli araç park yerleri oluşturuluyor.

18.10.2019 13:29Karaman Belediyesi yeni engelli araç parkları oluşturuyor
Karaman Belediyesi, "Engelsiz Şehir Karaman" projesi kapsamında şehrin farklı bölgelerine yeni engelli araç park yerleri oluşturuluyor.

Engelli vatandaşların her zaman öncelikli olduğunu belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Bizim hayalimizdeki Karaman'ın en önemli mihenk taşlarından bir tanesi de yaşadığımız bu şehrin tam manasıyla engelsiz bir şehir haline getirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda projelerimizi hazırladık. Engelsiz Şehir Karaman Projesi kapsamında engelli araç park yerlerini yaya geçitlerine yakın bir bölgeye yapıyoruz. Yakın olmayan park yerlerini ise yaya geçitlerinin yanına yaparak engelli vatandaşlarımızın yürüme mesafesini sıfıra indirmiş olacağız. Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz ve bu şehri engelsiz bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - KARAMAN

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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