14.07.2019 12:36
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Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları

Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde yeşillendirme, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde yeşillendirme, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Karaman için çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Karamanımızın her noktasında yeşillendirme ve yeşili koruma çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz. Yeşil alan sahalarını oluşturmaktan daha önemlisi bu alanları koruyup yaşatabilmektir. Karaman Belediyesi olarak yeşil alanların korunmasına, bakım ve onarım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yeşil alan miktarını planlı bir şekilde daha da artırarak halkımızın huzur içinde dinlenebileceği, vakit geçirebileceği yeşiller içinde bir Karaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
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