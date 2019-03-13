Karaman Belediyesinden 'Önce Yaya' Çalışması

Kaynak: İHA

Karaman Belediyesi, şehir genelinde huzurlu ve güvenli bir ulaşım sağlama adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılı "Yaya öncelikli trafik yılı" ilan edilmesi nedeniyle Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, şehir genelinde yaya geçidi çizgilerini ve uyarı sistemlerini tamamen elden geçiriyor. Şehrin araç ve yaya yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve bulvarlar üzerinde çalışmalarına başlayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, trafiğin daha az yoğun olduğu gece saatlerinde çalışmalarını yürütüyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "İnsan canı ve güvenliği noktasında trafik işaret ve işaretçileri son derece önemli. Şehir içi ulaşımın daha huzurlu ve güvenli olması için aralıksız çalışıyoruz. Kış şartlarından dolayı deforme olan yaya çizgilerini tamamen yenileyerek özellikle yaya çizgilerinin daha kalıcı ve estetik olması için özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra şehir içi trafiğe yön veren levha ve sinyalizasyon sistemlerini de düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan genel trafik kurallarına uymalarını, trafikte herkesin birbirine saygılı olmalarını rica ediyorum" dedi. - KARAMAN