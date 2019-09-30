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Karaman Belediyesinden sıcak asfalt çalışması

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şeyh Edebali Mahallesinde eksik ve tamamlanmamış yollarda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

30.09.2019 15:38Karaman Belediyesinden sıcak asfalt çalışması
Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şeyh Edebali Mahallesinde eksik ve tamamlanmamış yollarda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

İhtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede asfalt çalışması yapıldığını söyleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, "Halkımızın refah seviyesini artırmak, hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin ulaşım kalitesini daha üst seviyeye çekmek adına birçok mahallede sıcak ve soğuk asfalt çalışması yaptık. Belirli bir plan ve program dahilinde bütün mahallelere hizmet götüreceğiz" dedi. - KARAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: İHA

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