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Karaman cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulunduKaraman'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu.

14.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:14
Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.
Karaman cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


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