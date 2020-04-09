Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KARAMAN Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu

Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptuKARAMAN'da bahçe düzenlemesi yapan Hamit T. (56), çapa makinesine kaptırdığı sol bacağı diz kapağının altından koptu.

09.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:24
Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu
KARAMAN'da bahçe düzenlemesi yapan Hamit T. (56), çapa makinesine kaptırdığı sol bacağı diz kapağının altından koptu. Kopan bacağıyla birlikte hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Hamit T.'nin bacağında doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemediği belirtildi. Olay, bugün merkeze bağlı Yazılı köyünde meydana geldi. Hamit T., çapa makinesiyle evinin bahçe düzenlemesi yaptığı sırada, makine kontrolünden çıktı. Dengesini kaybeden Hamit T., yere düşmesi sonucu makineye sol bacağını kaptırdı. Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Hamit T.'nin yardımına aile fertleri koştu. Kopan bacağıyla ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit T., ameliyata alındı. Hamit T.'nin bacağında doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemediği belirtildi. KARAMAN Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› Güncel ››KARAMAN Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil." - Haber 20:08: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 20:05: Gürsululara mehteranlı motivasyon - Haber 20:04: Karantina apartmanında geniş güvenlik önlemleri - Haber 20:02: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler