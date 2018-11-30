Karaman Cep Telefonunu Tamir Ettirmek İçin Geldi, Telefon Çalıp Gitti

30 Kasım 2018 Cuma 12:14



30 Kasım 2018 Cuma 12:14

Karaman'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tamire bıraktığı telefonu almaya geldiğinde, iş yerinde kimsenin olmadığını fark edince tezgahtaki bir adet telefonu çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, dükkandan çıkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar içeri girdi. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.Olay, geçen salı günü Kirişçi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde Mehmet Ali Seven'e ait cep telefonu bayisinde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen bir kişi, tamir için arızalı telefonunu iş yerine bıraktı. 2 saat sonra elinde poşetlerle telefonunu almak için geldiğinde, iş yerinde kimsenin olmadığını fark etti. Bunun üzerine tezgahtaki piyasa değeri 4 bin lira olan bir adet cep telefonunu alıp cebine koydu. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, dükkandan çıkıp hiçbir şey olmamış gibi tekrar içeri girdi. Bu sırada iş yerinin arka bölümünden gelen Mehmet Ali Seven'den tamir edilen telefonunu alıp, ücretini ödedikten sonra ayrıldı. Seven, bir süre sonra tezgahtaki cep telefonlarından birinin eksik olduğu fark etti. Güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde telefonunu tamir ettiren kişinin hırsızlık yaptığını anlayınca polise bildirdi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.