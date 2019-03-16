Karaman Çete Lideri Baba Oğul ile 4 Adamı Tutuklandı

Karaman
'da, tekel bayi sahibi baba oğulun liderliğini yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel bayi sahibi Resul G. (22) ile babası Mehmet G.'nin(59) liderliğini yaptığı çeteyi takibe aldı. Polis
, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Perşembe sabahı 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı bakınla 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet tam otomatik tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 247 adet tabanca mermisi, 47 adet tüfek kartuşu, 493 adet gümrük kaçağı içki, 140 adet sahte bandrol ile 32 adet senet ele geçirdi.
7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından 'silahlı suç örgütü yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ve kaçak içki satmak', 'ev ve iş yerlerini kurşunlamak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Resul G., babası Mehmet G., M.G., İ.D., İ.E ve A.K. tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel
Kaynak: DHA