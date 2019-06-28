28.06.2019 12:53
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Karaman Cezaevi'ndeki isyan alarmı, tatbikat çıktı

Karaman Cezaevi

KARAMAN'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, cezaevine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KARAMAN'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine, cezaevine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı 'Acil eylem planı' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevindeki görevlilerinin de haberi olmadan yapılan tatbikatta, görevliler siyasi hükümlülerin isyan başlattığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.
Cezaevine sevk edilen ekipler tutulan tutanakların ardından normal görevlerine döndü.

- Karaman
Kaynak: DHA
Karaman , Güncel

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