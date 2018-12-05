05 Aralık 2018, 15:21
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Karaman'da, 10 Fetö Şüphelisi Adliyede

Karaman'da, 10 FETÖ şüphelisi adliyedeKaraman merkezli 14 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi.

Karaman'da, 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Karaman merkezli 14 ilde, FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; 16'sı muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si emekli olan 19 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Aralık'ta 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 10'u, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi. Karaman
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:21