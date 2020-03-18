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Karaman'da 18 Mart programı

Karaman'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı yapıldı.

18.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:25
Karaman'da 18 Mart programı
Karaman 'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programı yapıldı.

Bu yıl 105. yıldönümünü kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Saat 09.00'da başlayan törende Karaman Valiliği, Karaman Belediye Başkanlığı ve Şehit Ailelerinin çelenkleri sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene; Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve protokol üyeleri katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Parkı, Çanakkale Zaferi, Karaman, Güncel

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