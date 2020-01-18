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Karaman'da 2019 yılı yatırımları değerlendirildi

Karaman'da, 2020 yılının ilk koordinasyon kurulu Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.

18.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:34Karaman'da 2019 yılı yatırımları değerlendirildi
'da, 2020 yılının ilk koordinasyon kurulu Vali Fahri Meral başkanlığında toplandı.
Meral, valilik binasındaki toplantıda, 2019 yılı içerisinde mahalli idarelerin yatırımları dahil olmak üzere toplam 259 proje üzerinde çalışıldığını belirterek, bu yatırımlardan 164 projenin tamamlandığını, 73 projenin ise devam ettiğini aktardı.
Projelerin tamamlanması noktasında yüzde 78 oranında bir fiziki gerçekleşme yaşandığını ifade eden Meral, 2019 yılı itibariyle toplam proje tutarının 3 milyar 299 milyon 482 bin 327 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Vali Yardımcısı Vekili Yıldıray Malgaç, İl Genel Meclis Başkanı Adem Kapar, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge temsilcileri katıldı.

Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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