Karaman'da 245 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Karaman
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmaların ardından F.Ö. (19) ve F.S'yi (24) takibe aldı. Düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alınırken, otomobillerinde yapılan aramada 245 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ö, tutuklandı, F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman
11 Aralık 2018 Salı 16:49