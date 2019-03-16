Karaman'da 3 Gün Önce Bıçaklanan Şahıs Öldü

Kaynak: İHA

Karaman'da 3 gün önce iki kişi tarafından bıçaklanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Tahsin Ünal Mahallesi Armutlu İş Merkezinin 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin zemin katında annesi Nevin Ç. ile birlikte çay ocağını işleten Şevket Ozan Gülke, iş yerine gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar bellerinden çıkardıkları bıçaklarla Gülke'yi iş merkezinin içerisinde kovalamaya başladı. İş merkezinin 1'inci katındaki tuvalete kaçan Şevket Ozan Gülke'yi yakalayan şahıslar, sağ kasığından bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesinin atardamara gelmesi nedeniyle aşırı derecede kan kaybeden Gülke'ye ilk müdahaleyi orada bulunan vatandaşlar yaptı. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan ve 3 gündür yoğun bakımda olan Şevket Ozan Gülke, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.Zanlılardan birisi minibüsün altında yakalandı, iki zanlı da tutuklandıAsayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şevket Ozan Gülke'yi bıçaklayarak kaçan iki kişinin eşkal ve kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şahısların izini süren ekipler, Murat S.'yi eski sanayi sitesi içerisinde kıskıvrak yakalarken, Cihat C'yi de Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde kıstırdı. Mahalleyi ablukaya alan ekiplerle bir süre kovalamac yaşayan şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca park halindeki minibüsün altına girerek boğazına bıçak dayadı. Bunun üzerine tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekibi istendi. Daha sora ise cadde trafiğe kapatıldı. Zanlı bir türlü ikna edilemeyince yakınları olay yerine çağrıldı. Yapılan görüşmeler sonucu ikna edilen şüpheli elindeki bıçağı bırakarak polise teslim oldu. Ekip arabasına alınan şahıs, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Asayiş Şubesi ekiplerinin başarılı çalışması sonucu iki zanlı kısa sürede yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihat C. ile Murat S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Tedavi altında olduğu hastanede sabaha karşı hayatını kaybeden Şevket Ozan Gülke'nin ise yapılacak olan otopsiden sonra defnedilmesi bekleniyor. - KARAMAN