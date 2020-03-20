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Karaman'da 501 cami boş kaldı

Karaman'da 501 cami ilk defa cuma namazında boş kaldı.

20.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:31
Karaman'da 501 cami boş kaldı
Karaman 'da 501 cami ilk defa cuma namazında boş kaldı. Korona virüs önlemleri kapsamımda camilerde cuma namazı kılınmaması kararının alınmasıyla cami kapıları kilitlendi.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) ülkemizde de görülmesiyle önlemler hat safhaya çıkartıldı. Korona virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan tedbirler kapsamında camilerde cuma namazının kılınmaması kararlaştırıldı. Ezan okunduktan sonra minarelerden korona virüsten dolayı cuma namazının cemaatle kılınmayacağı bunun yerine herkesin evlerinde öğlen namazını kılabileceği anonsu yapılarak dua istendi. Vatandaşların yapılan uyarıları dikkate alarak camilere gelmediği gözlendi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karaman, Güncel

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