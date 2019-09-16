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Karaman'da "Ahilik Haftası" kutlamaları

Karaman Valisi Fahri Meral, "Ahilik Haftası" kutlamaları dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Heyeti'ni makamında kabul etti.

16.09.2019 15:14Karaman'da
Karaman Valisi Fahri Meral, "Ahilik Haftası" kutlamaları dolayısıyla Ahilik Haftası Kutlama Heyeti'ni makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Meral, ahilik geleneğinin yaşatılmasına yönelik gayretleri takdirle karşıladığını söyledi.
Kutlamaların gerek Ahi Evran-ı Veli'nin hatırasının yad edilmesi, gerekse değerlerin korunması ve geleceğe taşınması bakımından büyük önem taşıdığını belirten Meral, ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür etti.
Ziyarete, Ticaret İl Müdürü Ayşe Ünal, Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bayram Uysal ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ahilik Haftası, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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