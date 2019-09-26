Haberler » 3. Sayfa » Haber

Karaman'da ahır yangınında 2 hayvan telef oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Saray köyünde bir ahırda çıkan yangında 1 eşek ile 1 koyun telef oldu.

26.09.2019 11:24Karaman'da ahır yangınında 2 hayvan telef oldu
Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Saray köyünde bir ahırda çıkan yangında 1 eşek ile 1 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.S.'ye ait olduğu öğrenilen ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını erken fark eden ahır sahibi ahırda bulunan küçükbaş hayvanları dışarı çıkarırken itfaiyeye de haber verdi. Olay yerine sevk edilen Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 1 eşek ile 1 koyun telef oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Ayrancı, Karaman, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:32 Sınır ötesi operasyonlara yerli ırk köpek...Nesli tükenmek üzereydi, TSK'nın vazgeçilmezi oldu
13:31 Teröre karşı Bakanlık'tan seferberlik açıklaması
13:28 Hindistan'da sel felaketi: 11 ölü
13:28 Burhaniye'de ot yangını korkuttu
13:28 Emniyet Müdürü Çevik yeni görevine atma türkü ile uğurlandı
13:27 Ataşehir'de anne-oğlun hırsızlık yaptığı anlar kamerada
13:26 Otel odasında ölü bulundu