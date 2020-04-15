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Karaman'da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş açıldı

Karaman'da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş açıldı Tüfekle ateş edilen dairenin balkon camı kırıldı Karaman'da gece yarısı bir apartman dairesine kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi.

15.04.2020 01:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:16
Karaman 'da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş açıldı
Tüfekle ateş edilen dairenin balkon camı kırıldı
KARAMAN - Karaman'da gece yarısı bir apartman dairesine kimliği belirsiz kişilerce av tüfeğiyle ateş edildi. Düzenlenen saldırıda kimse yaralanmazken, saçmaların isabet ettiği balkon camı kırıldı.
Olay, gece yarısı Cedit Mahallesi 319 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobille apartmanın önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler araç içerisinde apartmanın 2'nci katındaki daireye tüfekle bir el ateş ettikten sonra hızla kaçtı. Açılan ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar evin balkon camına isabet etti. Sokak sakinlerinin silah sesleri üzerine durumu polise bildirmesi üzerine adrese ekipler sevk edildi. Olay anında balkonda kimsenin bulunmaması üzücü bir olayın önüne geçerken, olay yeri inceleme ekibi kurşunlamanın yaşandığı apartman önünde ve balkona inceleme yaptı.
Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı. Karaman’da apartman dairesine av tüfeğiyle ateş açıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, 3. Sayfa
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