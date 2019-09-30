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Karaman'da asfalt çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Şeyh Edebali Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

30.09.2019 14:18Karaman'da asfalt çalışmaları
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Şeyh Edebali Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kalaycı yaptığı yazılı açıklamada, Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün şehrin farklı yerlerinde asfalt serim, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

İhtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

"Halkımızın refah seviyesini artırmak, hayatını kolaylaştırmak ve onlara konforlu bir yaşam sunabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin ulaşım kalitesini daha üst seviyeye çekmek adına birçok mahallede sıcak ve soğuk asfalt çalışması yaptık. Belirli bir plan ve program dahilinde bütün mahallelere hizmet götüreceğiz."

Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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