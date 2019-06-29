29.06.2019 16:09
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Karaman'da asfalt çalışmaları sürüyor

Karaman

Karaman'da asfalt çalışması sürüyor.

Karaman 'da asfalt çalışması sürüyor.

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler şehrin muhtelif yerlerinde asfalt serimi çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarını yoğunlaştıran Karaman Belediyesi, eksik kalan mahallelerde asfalt serimi çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 957 Sokak'ta sıcak asfalt serim işlemini tamamladı. Yine Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 989 Sokak'ta asfalt serim çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler bir yandan yol ve caddeleri asfaltlarken, bakım yapılması gereken yollarda da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor" dendi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karaman Belediyesi , Fen İşleri Müdürlüğü , Karaman , Güncel

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