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Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Karaman'da bir haftada köylerden 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:36Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
'da bir haftada köylerden 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Son bir haftada bağ evleri ve sulama kuyularından hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarma ekipleri özel çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından ekipler, köyü yakınlarındaki bağ evinde H.Y. (30), S.K. (36), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde Kılbasan, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerindeki birçok sulama kuyusu ve bağ evinden hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Jandarma, Kılbasan, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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