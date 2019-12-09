Haberler » Güncel » Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı - Haber

Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Karaman'da bir haftada köylerde 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

09.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:04Karaman'da bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı

'da bir haftada köylerde 21 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Son bir haftada bağ evleri ve sulama kuyularından hırsızlık olaylarının artması üzerine jandarma ekipleri özel çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler, köyü yakınlarındaki bağ evinde H.Y. (30), S.K. (36), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde Kılbasan, Hamidiye, Osmaniye, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerindeki birçok sulama kuyusu ve bağ evinden hırsızlık yaptıklarını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Jandarma, Kılbasan, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20 Nijerya'da kasasında yolcu taşıyan kamyon devrildi: 12 ölü, 91 yaralı - Haber
20:20 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Haber
20:19 FLAŞ - Haber
20:18 2019 Senegal Dönüşüm Zirvesi - Haber
20:16 Ankara'ya şehit ateşi düştü - Haber
19:51 Son dakika: Uludağ'daki arama çalışmalarında ceset bulundu! - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:32 Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü - Haber
18:00 Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak - Haber
9.12.2019 20:21:10