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Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nın yapıldığı bildirildi.

14.09.2019 11:46Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
Karaman Valisi Fahri Meral başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nın yapıldığı bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından önceliği tespit edilen 9 parka Karaman Belediye Başkanlığı tarafından kamera sistemlerinin kurulması kararının alındığı belirtildi.

Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda bu zamana kadar tespit edilen 174 binanın yıkımının gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devam eden çalışmalar doğrultusunda tespit edilen 19 metruk bina yıkılacak. Park aydınlatmalarının kontrol edilmesi, aydınlatması yetersiz olan parkların tespit edilerek eksiklikler tamamlanacak. Tütün Kontrolü Strateji Eylem Planı ile Davranışsal Bağımlılıklar Eylem Planında kurumlara verilen görevlerin yerine getirilerek İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip edilecek."

Toplantıya, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutan Vekili Kenan Ay ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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