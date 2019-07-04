04.07.2019 22:43
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Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı

Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandıKARAMAN - Karaman'da oturduğu evin balkonundan aşağıya düşen yaşlı adam yaralandı.

Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı
KARAMAN - Karaman'da oturduğu evin balkonundan aşağıya düşen yaşlı adam yaralandı.
Olay, Külhan Mahallesi 17'nci Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal B. (72), isimli yaşlı adam, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundayken biranda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten yere düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören çevredeki esnaf hemen yardımına koşarken, bir taraftan da sağlık ekibine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam daha sonra kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaşlı adamın düşmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam yaralandı
Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa

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