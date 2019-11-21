Haberler » Güncel » Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Haber

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

21.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:12Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sefa A. (23) yönetimindeki 42 N 2242 plakalı otomobil Cedit Mahallesi Aziz Tarhan Caddesi'nde seyir halindeyken, araçta bulunan Mustafa Nizam M. (24) ve Hasan Topuzoğlu (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
içerisinde kavgaya dönüşen olayda Mustafa Nizam M, Topuzoğlu'nu boğazından bıçakladı. Bu sırada polis ekipleri şüphelendikleri aracı durdurmak istediği sırada sürücü Sefa A, Fenari Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde aracı terk ederek kaçtı.
Durumu gören polis ekipleri otomobili incelemek üzere gelirken bu sırada harekete geçen Mustafa Nizam M, otomobili Rauf Denktaş Mahallesi Kazımkarabekir Paşa Caddesi'ndeki kendisine ait iş yerinin önüne götürdükten sonra park edip uzaklaştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Topuzoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Topuzoğlu'nun cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ekipleri, kaçan Mustafa Nizam M. ve Sefa A'yı kısa sürede yakaladı.

Karaman, Polis, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:48 Gönüllü eğitim neferleri köy okullarını güzelleştiriyor
11:48 Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
11:46 AB'den İran'da itidal çağrısı
11:42 Başkan Ataç Çeltik'te Vatandaşlarla Buluştu
11:42 Çankaya'da ilaçlama kışın da devam edecek
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:44 Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21.11.2019 11:48:43