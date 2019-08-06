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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Karaman'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

06.08.2019 00:35 Karaman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Karaman'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Çeltek Mahallesi Kale yanında açık havada oturup sohbet eden Cengiz Ali Y. (20), Murat Y. (18), Emre K. (20), Beytullah Yanık (29) ve Uğur C. (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar birbirini bıçakla yaraladı.
Karaman'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 5 kişiden Beytullah Yanık kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralılardan Uğur C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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