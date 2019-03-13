13 Mart 2019, 14:50
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Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Karaman

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Tahsin Ünal Mahallesi 2. Sokak'taki Armutlu İş Merkezi içerisinde Şevket Ozan Gülke (31), kimliği belirlenemeyen iki kişiyle sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.


Kavgaya dönüşen olayda Gülke, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Armutlu, Karaman, Güncel
Kaynak: AA