Karaman'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kaynak: AA

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada bir Afganistan uyruklu kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hacı Celal Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde Cuma Jomakan Safari (20), henüz bilinmeyen nedenle R.E. (17) ve C.P. (16) ile tartışmaya başladı.Kavgaya dönüşen olayda Safari vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavinin ardından Safari, Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.Polis R.E ve C.P'yi gözaltına aldı.