10.07.2019 01:33
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Karaman'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Karaman

Karaman'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Karaman'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 23.45 sıralarında Cedit Mahallesi 272'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta oturduğu öğrenilen iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraftan S.D., E.D. A.A ve B.A. isimli kişiler vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgaya karışan bir kişi de polis tarafından gözaltına alınarak Polis Merkezine götürüldü. Ekipler, kavgaya karışan tarafların yakınlarını ise zor sakinleştirdi. Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı sokakta inceleme yaptı.

Yaşanan kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karaman, Polis, 3. Sayfa

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