Karaman'da binlerce kişi cuma namazı kıldı

Karaman'da binlerce kişi cuma namazı kıldıKARAMAN'da, 10 hafta aranın ardından yeniden cuma namazı kılındı.

29.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:11
Karaman'da binlerce kişi cuma namazı kıldı
KARAMAN'da, 10 hafta aranın ardından yeniden cuma namazı kılındı. Seccadeleriyle namaz kılınacak alanlara gelen vatandaşlar, hep birlikte semaya el açıp dua etti.
496 caminin bulunduğu kentte, başta Aktekke 15 Temmuz Demokrasi meydanı olmak üzere, Yesevi Cami musalla alanı, İmam-ı Azam Cami yanında bulunan boş alan ve 178 caminin açık alanlarında binlerce kişi aynı anda saf tuttu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan namazda sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü kişilerin de kısıtlamayı ihlal edip, namaz kıldığı görüldü. Karaman’da binlerce kişi cuma namazı kıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, Güncel, Haber

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