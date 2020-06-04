Karaman'da bir bina karantinaya alındı

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

04.06.2020 19:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:26
Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Mümine Hatun Mahallesi'ndeki bir binanın karantinaya alındığı belirtildi.
Kararın, binada Kovid-19 vakalarının görülmesi ve hastalarla temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edilen açıklamada, karantinanın ikinci bir karara kadar devam edeceği bildirildi.
Binaya giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.
Kentte, dün de bir bina karantinaya alınmıştı. Karaman’da bir bina karantinaya alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, Güncel, Haber

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