Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karaman'da bir kişi, annesi tarafından kanepede ölü bulundu

Karaman'da 33 yaşındaki bir kişi, annesi tarafından kanepede ölmüş olarak bulundu.

27.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:44
Karaman'da bir kişi, annesi tarafından kanepede ölü bulundu
Karaman 'da 33 yaşındaki bir kişi, annesi tarafından kanepede ölmüş olarak bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2263. Sokak'ta bulunan TOKİ evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanepede uyuyan Ömer Pekcan'ı (33) uyandırmaya gelen annesi, oğlunun hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Ömer Pekcan'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Karaman, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Karaman'da bir kişi, annesi tarafından kanepede ölü bulundu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:30: Samandağ'da yasağı dinlemeyen yaşlılar evlerine gönderildi - Haberler 15:30: Koronavirüs: 7 trilyon dolarlık paket dünya ekonomisini kurtarmaya yetecek mi? - Haberler 15:27: Kumarcılardan polis baskına karşı kameralı önlem! - Haberler 15:27: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Millet Camii'nde hutbe irad etti - Haberler 15:24: Antalya'da merdiven altı üretim 4 bin 900 maske ele geçirildi - Haberler 14:32: Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:18: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:53: Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı - Haberler 13:43: Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım - Haberler 13:40: Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi - Haberler 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı