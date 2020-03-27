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Karaman'da bir kişi, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

Karaman'da bir kişi annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

27.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:56
Karaman'da bir kişi annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sevgi Pekcan, Yunus Emre Mahallesi'nde bir sitede birlikte yaşadıkları evde oğlu Ömer Pekcan'ı (33) sabah uyandırmak istedi.
Anne Pekcan, oğlunun oturma odasındaki kanepede hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Pekcan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karaman’da bir kişi, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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Karaman'da bir kişi, annesiyle birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

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