Karaman'da Bylock'tan Aranan Çift Tutuklandı

07 Aralık 2018 Cuma 15:25



07 Aralık 2018 Cuma 15:25

Karaman'da 'ByLock'tan aranan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen N.Ç. ve H.Ç. isimli çift, savcılığa giderek teslim oldu. Karı-koca daha sonra soruşturmayı yürüten Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine teslim edildi. KOM'daki işlemleri tamamlanan çift, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Tutuklanan N.Ç.'nin Karaman'da hemşirelerin imamı olduğu iddia edildi. - KARAMAN