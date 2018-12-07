Karaman
'da ByLock'tan aranan çift tutuklandı
KARAMAN - Karaman'da ByLock'tan aranan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen N.Ç ve H.Ç isimli çift, savcılığa giderek teslim oldu. Karı-koca daha sonra soruşturmayı yürüten Karaman Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi. KOM'daki işlemleri tamamlanan çift, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Tutuklanan N.Ç'nin Karaman'da hemşirelerin imamı olduğu iddia edildi.
Karaman
07 Aralık 2018 Cuma 15:39