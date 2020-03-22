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Karaman'da cadde, sokak ve kaldırımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Karaman Belediyesi koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı tüm tedbirleri alarak cadde, sokak ile kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında büyük bir dezenfekte çalışması yaptı.

22.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:55
Karaman'da cadde, sokak ve kaldırımlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi
Karaman Belediyesi koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı tüm tedbirleri alarak cadde, sokak ile kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında büyük bir dezenfekte çalışması yaptı.

Çalışmalar Karaman genelinde kapsamlı bir şekilde devam ederken, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da İsmet Paşa Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kalaycı, " Karaman Belediyesi olarak koronavirüsle mücadele kapsamında çok yoğun ve detaylı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve tedbir almak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem alıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında şehir merkezimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarında yoğun bir dezenfektasyon işlemi gerçekleştiriyoruz. Yine şehrin ana arterlerini, cadde ve sokakları yıkama çalışmalarımız belirli bir program dahilinde devam ediyor. Biz belediye olarak tüm önlemleri alırken vatandaşlarımızdan da sokağa çıkmamaları konusunda daha duyarlı olmalarını tekrar hatırlatıyorum. Ülke genelinde alınan tüm tedbirler bizim sağlığımız ve güvenliğimiz için. Karaman Belediyesi olarak biz 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin halkımızın sağlığı ve güvenliği için sahada olacağız. Tüm tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanıldı. - KARAMAN
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Kaynak: İHA

Etiketler : Karaman Belediyesi, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel

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