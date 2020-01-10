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Karaman'da çakmakla oynayan çocuk evlerini yaktı

Karaman'da 10 yaşındaki çocuğun çakmakla kanepeyi tutuşturması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi.

10.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:04Karaman'da çakmakla oynayan çocuk evlerini yaktı
'da 10 yaşındaki çocuğun çakmakla kanepeyi tutuşturması sonucu çıktığı ileri sürülen yangında evin oturma odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Urgan Mahallesi 1995. Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eline geçirdiği çakmakla oynamaya başlayan 10 yaşındaki çocuk, evin oturma odasındaki kanepeyi tutuşturdu. Kanepenin tutuştuğunu gören anne H.D., hemen çocuğunu alarak dışarıya çıktıktan sonra itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, odadaki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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