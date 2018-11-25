Karaman
'da çaldılar İzmir
'de yakalandılar...Hırsızlık anları kamerada
KARAMAN - Karaman'da iş yerinin kasasından para çalan iki şüpheli, polisin takibi sonucu İzmir'de yakalandı. Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta içerisinde Gazipaşa
Bedesteni içerisinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında meydana geldi. İşyerine gündüz saatlerinde gelen E.E ve R.A. isimli kişiler dikkat çekmemek için önce hırdavatçı dükkanından alışverişle birlikte keşif yaptı. Zanlılar daha sonra çarşı içerisinde bulunan dükkanların kapanmasını beklemeye başladı. İşyerlerinin kapanmasıyla birlikte iki zanlı, gece saat 23.00 sıralarında harekete geçti. Demir kesme makası ile hırdavatçı dükkanına gelen zanlılar kapının kilidini keserek girdikleri dükkanda hemen kasaya yöneldi. Fazla zorlanmadan kasayı açan hırsızlar, içinde bulunan yaklaşık 10 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı sabah işyerini açmaya gelen dükkan sahibi 76 yaşındaki Osman H., tarafından fark edilerek polise bildirildi.Olay yerine gelen polis yaptığı incelemenin ardından hırsızları yakalayabilmek için çarşıda bulunan tüm işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis iki zanlının eşkalini ve bindikleri otomobilin plakasını tespit etti. Zanlıların hırsızlıktan sonra İzmir'e gittiklerini belirleyen Karaman Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü
ile temasa geçti. Şahıslar ortak yapılan operasyonla yakalanarak Karaman'a getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. İki zanlılarının çok sayıda hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi.
İzmir,Karaman
25 Kasım 2018 Pazar 17:53