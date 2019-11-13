Karaman'da çiftçinin yeni gözdesi, zeytin üreticiliği

KARAMAN'da tarım sektöründe bugüne kadar buğday, arpa, mısır ile elma yetiştiriciliği ön planda olurken, son yıllarda çiftçilerin gözdesi ise zeytin üreticiliği oldu. 30 bin dekar alanda yapılan üretimde bu yıl 3 bin ton rekolte bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, zeytin üretiminin mikroklima özelliği nedeniyle Göksu Havzası'nda yapıldığını belirterek, "Bizim bu bölgede üretilen zeytinlerin en büyük özelliği, asit oranı çok az olması ve yağ oranının çok fazla olmasıdır" dedi.

İç Anadolu bölgesindeki yaklaşık 250 bin nüfusa sahip Karaman'da, bölgenin büyük bir bölümünde karasal iklim görülmesi nedeniyle buğday, arpa, mısır ile elma üreticiliği tarım sektöründe ön planda yer tutuyor. Kentin, batı ve güneyinde ise karasal iklimin yerini Akdeniz iklimi alıyor. Özellikle Göksu Nehri'nde bulunda havzada son yıllarda zeytin üretimi, çiftçilerin gözdesi oldu. Antep fıstığı, Cennet meyvesi ve narın da yetiştiği bölgede bu yıl yaklaşık 3 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor.

30 BİN DEKAR ALANDA ZEYTİN ÜRETİMİ

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bölgenin mikroklima özelliği nedeniyle yetişen zeytinlerin de kaliteli olduğunu belirtti. 30 dekarlık alanda üretim yapıldığını ifade eden Bayram, şunları söyledi: "Bu bölge Göksu Havzası'nda bulunan mikroklima özelliği taşıyan bir bölgemizdir. Bu bölgeye giren köylerimiz Cerit'ten başlar Bucakkışla, Çukur, Çatak, Nunu ve Göcer'e kadar devam eder. Karaman iklimine göre farklılık gösteren ürünlerden bir tanesi de zeytindir. Zeytin üretimi konusunda bizim bölgemiz son 5 yıl içerisinde ciddi şekilde gelişme kaydedildi. Bugün itibariyle bu yıl yaklaşık olarak 3 bin ton rekolte beklemekteyiz. Şu an bölgede 30 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Bu üretim alanı her yıl biraz daha büyüyor. Bizim burada üretilen zeytinlerimizin diğer zeytinlere göre asit oranı düşüktür. O nedenle de üretilen zeytinlere tüccarlar özel ilgi gösteriyor. Zeytinlerimiz, Marmara ve Ege Bölgesi'nden gelen tüccarlara satılıyor."

Bayram, ziraat odası olarak üretim yapan köyleri zeytinleri kalitesi ve boyuna göre sınıflandırmak için makine dağıttıklarını ve bu makine sayesinde de üreticinin işlerinin kolaylaştığını kaydetti.

Bölgede zeytinyağı fabrikasının eksikliğinin hissedildiğini ifade eden Bayram, "Bizim bölgemizin en büyük eksikliklerinden birisi zeytin yağı fabrikamızın olmamasıdır. Ziraat odası olarak çiftçilerimizle bir araya gelerek kurmayı planladığımız kooperatif sayesinde fabrikayı kurmayı planlıyoruz." dedi.

Bayram, üreticilerin, zeytinleri 2 ila 7 lira arasında değişen fiyatlara sattığını söyledi.

Zeytin üreticilerinden Muzaffer Özkan, zeytin alım fiyatı nedeniyle çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi. Özkan, "Bu yıl zeytin fiyatlarımız çiftçiyi güldürdü. Ayvalık cinsi dediğimiz zeytinlerimizde oluşan hastalık nedeniyle rekoltemiz geçmiş yıllara göre biraz daha düştü ve fazla alıcı bulmadı. Onun dışında diğer türlerde bir sıkıntımız yoktu" diye konuştu.