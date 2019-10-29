Haberler » Güncel » Karaman'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Karaman'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Karaman'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıKaraman'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü coşkuylu kutlandı.

29.10.2019 17:18
Karaman'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Karaman'da Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü coşkuylu kutlandı.
Cumhuriyetin 96'ncı yıl dönümü törenleri Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kutlandı. Törende Karaman Valisi Fahri Meral, diğer protokol üyeleriyle birlikte halkın bayramını kutladı. Vali Meral'in, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından, öğrenciler okudukları şiirlerle alandakileri duygulandırdı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Halk Oyunları ekibi de gösteri yaptı. Töreni takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Program tören geçişiyle sona erdi.
Karaman'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Karaman, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:37 Dünyaevine balonda girdiler
20:35 İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye uyarı: "Savaş kimsenin yararına olmayacak"
20:33 Spor bursaspor, cumhuriyet bayramı'nı altyapı oyuncularıyla kutladı
20:33 Konya telefon hatlarında sinyal düşüklüğü olunca yakalandılar
20:32 Gazi Üniversitesi öğrencileri Kahramankazan'da fidan dikti
20:30 Bartın'da otel yangını
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
29.10.2019 20:40:31