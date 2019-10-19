Haberler » 3. Sayfa » Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttu

Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttu

Karaman'da bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

19.10.2019 09:42Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttu
Karaman'da bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hamidiye Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde köpük kutu ile suntaların bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar ise itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin büyüyerek bitişikteki diğer depolara sıçramaması için kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:42 Şehit edilen polisin kanı yerde kalmadı
10:37 Avcılar'daki caminin ikiz minaresinin yıkım işlemleri tamamlandı
10:40 Avcılar'daki caminin ikiz minaresinin yıkım işlemleri tamamlandı
10:35 Üniversite öğrencilerinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
10:25 Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
10:28 Adana'da 3 torbacı tutuklandı
10:20 Hırsızlar dedektiflerden kaçamadı
19.10.2019 10:43:38