27.06.2019 13:25
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Karaman'da dev kaya parçası köy yoluna düştü

Karaman

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dağdan kopan dev kaya parçası köy yolunu tek şeride düşürdü.

Karaman 'ın Ermenek ilçesinde dağdan kopan dev kaya parçası köy yolunu tek şeride düşürdü. O an yoldan geçen kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, ilçeye bağlı Gökçekent köy yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle toprak zeminde yumuşama oldu. Yumuşayan zemin nedeniyle dağdan kopan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki dev kaya parçası yuvarlanarak Gökçekent ile birlikte üç köyün ilçeye bağlantısını sağlayan yolun üzerine düştü. Dev kayanın düştüğü sırada yoldan geçen kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Kayanın düşmesi nedeniyle yol tek şeride düştü. Köylüler, dev kaya parçasının düşmeden öce küçük parçaların düşmeye başladığını söylediler.

"Tehlikeli görünen kayalar tıraşlanmalıdır"

Jeoloji Mühendisi Mikail Tüler, Ermenek bölgesinde genellikle tortul kayaçların bulunduğunu belirterek, "Kaya düşmelerinin meydana geldiği bölgelerde de karbonatı fazla olan marn bulunmaktadır. Bu kayalarda zamanla yağmur ve rüzgar etkisine bağlı olarak oyulmalar ve deforme olmalar meydana gelir. Bu bölgelerde yapılması gereken patlatma veya kırıcı kullanılarak tehlikeli olan yerleri tıraşlamaktır. Bu tıraşlama bize yaklaşık 20 yıl gibi bir zaman kazandırabilir. Ağaçlandırma yapılarak da bir önlem alınabilir, istinat duvarının yapılması bence mantıklı değil" dedi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
gökçekent , ermenek , karaman , 3. Sayfa

YORUMLAR(1)
MENZİLCİ SOFİ:subanallah rabbim korumuş, oradan geçen birisi olsa afedersin pestil olacaktı
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