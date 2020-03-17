Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
17.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:03
Karaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Baki Özaslan yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, Karaman-Fisandun köyü yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaslan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Baki Özaslan yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, Karaman-Fisandun köyü yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaslan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
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