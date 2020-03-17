Menü
Haberler ›› Güncel ››Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Güncel

Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

17.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:03
Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karaman 'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Baki Özaslan yönetimindeki 34 HK 9411 plakalı otomobil, Karaman-Fisandun köyü yolunun 2. kilometresinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özaslan'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı