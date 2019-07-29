Haberler» Güncel» Haber

Karaman'da dilenci operasyonu

Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

29.07.2019 13:36 Karaman'da dilenci operasyonu
Karaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilerle ilgili şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri ikisi kadın biri erkek üç kişiyi yapılan denetimler kapsamında yakalayarak üzerlerinden çıkan 375 liraya el koydu.

Dilenciler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yaptığı açıklamada, insanların duygularını istismar ederek dilenen kişilere karşı denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Başka bölgelerden geldiği tespit edilen bu kişilerin Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından hemen tespit edilip haklarında işlem başlatıldığını ifade eden Kalaycı, "Hemşerilerimizden istirhamımız, haksız para kazanmayı meslek haline getirmiş bu kişilere itibar etmemeleridir. Vatandaşlarımız bu konudaki şikayetlerini 444 25 70 Çağrı Merkezimize bildirebilirler" dedi.

Zabıta Müdürlüğü, Karaman, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:47   Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica anlaşması mahkemeye taşındı
23:45   Esed rejimi İdlib'i bombaladı: 4 sivil öldü
23:40   Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu
23:36   Sarıyer'de AVM'de 15 metre yükseklikten düştü
23:32   DHA DIŞ – Ukrayna basını: Poroşenko, Türkiye'de tatilde
23:32   SPOR Rizespor'un yeni transferi Chatziisaias Balık yemek için sabırsızlanıyorum
23:30   Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı