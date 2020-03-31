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Karaman'da doğalgaz çalışmaları

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

31.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:36
Karaman'da doğalgaz çalışmaları
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Bahçelievler Mahallesinde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceledi.

Kalaycı, mahallede devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Bu yıl içerisinde doğalgazın tüm mahalleye verileceğini belirten Kalaycı, Enerya Gaz ile yapılan yoğun görüşmeler sonucunda mahallenin en çok istediği hizmetlerden birinin daha yerine geldiğini aktardı.

Kalaycı, doğalgazın Bahçelievler Mahallesine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçelievler, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel
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