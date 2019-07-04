Karaman'da doğaya 2 bin kınalı keklik salındı

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avlaklara 2 bin kınalı keklik salındı.



Keklik salımı ile ilgili olarak müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Av ve yaban hayatı sahalarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, endüstrileşme, mekanik tarım, tarımda ilaç ve gübrelemenin aşırı ve bilinçsiz kullanım, kaçak ve usulsüz avcılık nedenlerden dolayı popülasyonları azalan kınalı kekliklerin çoğalmasını sağlamak av ve yaban hayatını düzenlemek, doğal yaşam alanlarını fauna ve florası ile birlikte iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak sürdürülebilir bir av ve yaban hayatını gerçekleştirmek maksadıyla Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce yabanıl sahalara, kanatlı hayvan desteği yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün 2019 Yılı Doğaya Kanatlı Hayvan Yerleştirme Eylem Programı kapsamında Karaman Şube Müdürlüğümüze Karaman'da Yılangömü Devlet Avlağına bin adet, Meyil Dağı Genel Avlağına bin adet olmak üzere toplam 2 bin adet Kınalı Keklik salınmıştır. Kınalı keklik salınan sahalar en az 3 yıl boyunca Merkez Av Komisyonu tarafından yasaklanmış olup, yaban hayatı yerleştirme sahası olarak ilan edilmiştir. Yaban hayatı yerleştirme sahalarında avlanılması kesinlikle yasak olup, yasağa uymayanlar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında cezai işlemler uygulanacaktır. Kınalı Keklik salınan bölgelerde İl Şube Müdürlüğümüz, Jandarma ekipleri, köy muhtarlıkları ve avcı dernekleri ile işbirliği ile yerinde yapılacak olan etkin koruma ve kontrollerle doğal ortamda yaşamaları ve üremeleri sağlanacaktır" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA